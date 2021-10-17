Легковой автомобиль сгорел на шоссе в Лаврики

Машина горела под Петербургом. Фото: скриншот ВКонтакте/ ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Машина горела под Петербургом. Фото: скриншот ВКонтакте/ ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Под Петербургом на дороге загорелся легковой автомобиль.

Инцидент произошел в воскресенье, 17 октября, на шоссе в Лаврики у железнодорожного переезда. Подробности рассказали очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «Вконтакте».

По словам очевидце, загорелась машина марки Hyundai Solaris. На опубликованных кадрах видно, что весь автомобиль охвачен огнем. Что стало причиной возгорания, не сообщается.

Пожарных служб рядом не видно.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что легковой автомобиль полыхал на проспекте Славы. Возгорание началось под капотом.