На проспекте Славы загорелась легковушка

Во Фрунзенском районе Петербурга 14 октября днем загорелся легковой автомобиль.

Очевидцы сообщили об этом в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте». Автомобильный пожар произошел в четверг у дома №5 по проспекту Славы. Там загорелась легковушка, сейчас она припаркована на обочине. Возгорание началось под капотом.

Судя по опубликованным кадрам, к месту происшествия уже подъехали правоохранители. Спасателей на снимках не видно. В результате пожара никто не пострадал.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что массовое ДТП собрало шестикилометровую пробку на Московском шоссе. По сообщениям очевидцев, в ДТП попали четыре или пять автомобилей. О пострадавших не сообщается. Дорожный затор растянулся почти на шесть километров.