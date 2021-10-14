На проспекте Славы загорелась легковушка

На проспекте Славы загорелась легковушка
Возгорание началось под капотом. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

Во Фрунзенском районе Петербурга 14 октября днем загорелся легковой автомобиль.

Очевидцы сообщили об этом в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте». Автомобильный пожар произошел в четверг у дома №5 по проспекту Славы. Там загорелась легковушка, сейчас она припаркована на обочине. Возгорание началось под капотом.

Судя по опубликованным кадрам, к месту происшествия уже подъехали правоохранители. Спасателей на снимках не видно. В результате пожара никто не пострадал.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что массовое ДТП собрало шестикилометровую пробку на Московском шоссе. По сообщениям очевидцев, в ДТП попали четыре или пять автомобилей. О пострадавших не сообщается. Дорожный затор растянулся почти на шесть километров.

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