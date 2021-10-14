Массовое ДТП собрало шестикилометровую пробку на Московском шоссе

В поселке Ленсоветовский столкнулись несколько автомобилей. Авария собрала крупную пробку на Московском шоссе.
Об этом сообщается в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» во «ВКонтакте». Дорожно-транспортное происшествие случилось на Московском шоссе, возле дома 235. По сообщениям очевидцев, в ДТП попали четыре или пять автомобилей. О пострадавших не сообщается.
«В Ленсоветовском, Московское шоссе. 4 или 5 машин пострадало. Пробка в обе стороны», — написал свидетель аварии.
Массовая авария спровоцировала крупную пробку в оба направления. Дорожный затор растянулся почти на шесть километров. По данным сервиса «Яндекс.Пробки», движение практически парализовано в сторону Петербурга.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на проспекте Ветеранов троллейбус притер Nissan.