Массовое ДТП собрало шестикилометровую пробку на Московском шоссе

Массовое ДТП собрало шестикилометровую пробку на Московском шоссе
Место ДТП. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

В поселке Ленсоветовский столкнулись несколько автомобилей. Авария собрала крупную пробку на Московском шоссе.

Об этом сообщается в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» во «ВКонтакте». Дорожно-транспортное происшествие случилось на Московском шоссе, возле дома 235. По сообщениям очевидцев, в ДТП попали четыре или пять автомобилей. О пострадавших не сообщается.

«В Ленсоветовском, Московское шоссе. 4 или 5 машин пострадало. Пробка в обе стороны», — написал свидетель аварии.

Массовая авария спровоцировала крупную пробку в оба направления. Дорожный затор растянулся почти на шесть километров. По данным сервиса «Яндекс.Пробки», движение практически парализовано в сторону Петербурга.

Скриншот «Яндекс.Пробки»

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на проспекте Ветеранов троллейбус притер Nissan.

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