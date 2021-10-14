На проспекте Ветеранов троллейбус притер Nissan

В четверг, 14 октября, на проспекте Ветеранов в Петербурге произошло ДТП с участием троллейбуса и легкового автомобиля. По словам очевидцев, троллейбус притер Nissan.

«На проспекте Ветеранов, перед ул. Лёни Голикова, стало до коричневого плотно из-за притёртого троллейбусом Nissan’а», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Информации о пострадавших не поступало. В результате аварии образовалась небольшая пробка.

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