На проспекте Ветеранов троллейбус притер Nissan

На проспекте Ветеранов троллейбус притер Nissan
Место происшествия. Фото: vk.com/spb_today

В четверг, 14 октября, на проспекте Ветеранов в Петербурге произошло ДТП с участием троллейбуса и легкового автомобиля. По словам очевидцев, троллейбус притер Nissan.

«На проспекте Ветеранов, перед ул. Лёни Голикова, стало до коричневого плотно из-за притёртого троллейбусом Nissan’а», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Информации о пострадавших не поступало. В результате аварии образовалась небольшая пробка.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что каршеринг вылетел на газон и врезался в столб на Софийской.

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