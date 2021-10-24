Британский певец Эд Ширан сообщил, что болен COVID-19

Британский певец Эд Ширан сдал тест на корону и получил положительный результат. Сообщение об этом появилось в его Instagram-аккаунте.

Коронавирусная инфекция настигла и известного певца Эда Ширана. Об этом стало известно в воскресение.

«Хочу сказать, что, к сожалению, у меня положительный тест на коронавирус, так что я ухожу на самоизоляцию и соблюдаю все предписания правительства», — заявил артист.

Также Эд Ширан отметил, что он постарается дать запланированные интервью и концерты прямо из дома. Он обратился к пользователям социальной сети с просьбой беречь себя и попросил у всех прощение.

Эд Ширан — это исполнитель родом из Великобритании. Он известен такими композициям, как Shape of You, Perfect, Thinking Out Loud. Выход его нового альбома «=» («Равно») запланирован на 29 октября 2021 года.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что актер Сергей Безруков заболел коронавирусом, но переносит его в легкой форме. Он связывает свое заболевание коронавирусной инфекцией с ослабленным иммунитетом и перегрузками.