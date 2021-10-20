Сергей Безруков болеет COVID-19 и читает книги

Народный артист России Сергей Безруков заболел коронавирусом, но переносит его в легкой форме. Об этом он сообщил в своем аккаунте Instagram.

Сергей Безруков связывает свое заболевание коронавирусной инфекцией с ослабленным иммунитетом и перегрузками. При этом артист утверждает, что болезнь проходит в легкой форме.

«Не переживайте,всё под контролем,переношу легко…но теперь хоть наконец-то есть время отдохнуть и почитать…», — утверждает Сергей Безруков.

Артист не теряет времени даром. Во время лечения от коронавируса он читает и перечитывает книги, на которые часто не хвает времени из-за работы. Безруков поспешил заверить подписчиков, что в будет хорошо, и спектакли перенесут на другие даты.

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