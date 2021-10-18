«Не хотел прививаться»: тяжелобольной певец Серов перестал выходить на связь

Композитор Крутой признался, что уже несколько дней не получает никаких новостей о друге.

Певец Александр Серов, известный многим по хиту «Я люблю тебя до слез», больше недели назад угодил в больницу из-за плохого самочувствия. Врачи диагностировали коронавирус и сделали неутешительное заявление – артист находится на грани жизни и смерти.

В какой-то момент состояние Серова настолько ухудшилось, что его перевели в реанимацию, где он лежал под кислородной маской с 75% поражением легких. Композитор Игорь Крутой, давний друг музыканта, просил поклонников Серова помолиться за него.

Казалось, что в какой-то момент ситуация стабилизировалась – появились новости о том, что певец больше не нуждается в интенсивном лечении. Но улучшения были временными. Крутой рассказывает, что постоянно находился на связи со своим товарищем и знал последние новости о его состоянии. Сейчас Серов перестал отвечать ему, и продюсер полагает, что дела совсем плохи. Об этом пишет «СтарХит».

Композитор вспоминает, как пытался уговорить певца сделать прививку от коронавируса, но тот постоянно отказывался. В какой-то момент закадычные друзья чуть не поругались из-за этого, но Крутой так и не смог переубедить Серова. Скорее всего, именно прививка помогла бы певцу избежать тяжелого течения болезни и серьезных последствий.

Известно также, что если состояние Серова будет и дальше усугубляться, то его придется ввести в медикаментозную кому. В случае с певицей МакSим, например, без комы обойтись не удалось. Врачи поясняли, что она необходима, чтобы организм лучше адаптировался к лекарственным препаратам. Также медикаментозная кома позволяет предотвратить кислородное голодание мозга. Находясь в коме, человек будто находится в глубоком сне или под наркозом. Он не может двигаться, так что врачам проще производить необходимые манипуляции – в том числе введение трубки аппарата искусственной вентиляции легких.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что вакцинация от ковида снижает риск госпитализации в десятки раз.