Певица МакSим дала первое интервью: она показала шрамы от медоборудования

Некоторые до сих пор не верят, что артистка на самом деле серьезно болела и смогла выжить.

Певица МакSим дала свое первое интервью после комы. Она пообщалась с Ксенией Собчак и рассказала ей, как себя чувствует. Видеозапись разговора опубликовала на YouTube-канале журналистки.

Звезда отметила, что на ее теле есть около девяти шрамов, оставшихся от медицинского оборудования.

«У меня трубка стояла от бедра, от паха, проходила через сердце и выходила через шею в нескольких местах. Потом же меняли аппарат на ЭКМО. Всего девять шрамов я на себе насчитала. Ничего не поделаешь»,

– улыбнулась певица.

МакSим добавила, что не помнит злополучный день госпитализации. Тогда артистка «была как машина». Она признается, что смотрела свое выступление в Казани и очень собой недовольна. Напоминаем, что с 19 июня артистка находилась на искусственной вентиляции легких, затем ее ввели в кому. Сейчас певица восстанавливается и многим кажется, что это происходит слишком быстро.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что МакSим презентовала первую песню после выхода из комы.