Певица МакSим дала первое интервью: она показала шрамы от медоборудования

Певица МакSим дала первое интервью: она показала шрамы от медоборудования
Певица МакSим дала свое первое интервью. Фото: скриншот YouTube

Некоторые до сих пор не верят, что артистка на самом деле серьезно болела и смогла выжить.

Певица МакSим дала свое первое интервью после комы. Она пообщалась с Ксенией Собчак и рассказала ей, как себя чувствует. Видеозапись разговора опубликовала на YouTube-канале журналистки.

Звезда отметила, что на ее теле есть около девяти шрамов, оставшихся от медицинского оборудования.

«У меня трубка стояла от бедра, от паха, проходила через сердце и выходила через шею в нескольких местах. Потом же меняли аппарат на ЭКМО. Всего девять шрамов я на себе насчитала. Ничего не поделаешь»,

– улыбнулась певица.

МакSим добавила, что не помнит злополучный день госпитализации. Тогда артистка «была как машина». Она признается, что смотрела свое выступление в Казани и очень собой недовольна. Напоминаем, что с 19 июня артистка находилась на искусственной вентиляции легких, затем ее ввели в кому. Сейчас певица восстанавливается и многим кажется, что это происходит слишком быстро.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что МакSим презентовала первую песню после выхода из комы.

госпитализация интервью ксения собчак МакSим


 

Новости партнеров
Девушка в бюстгальтере и джинсах из подвала дома на Лиговском могла быть жертвой убийцы
Девушка в бюстгальтере и джинсах из подвала дома на Лиговском могла быть жертвой убийцы
Ученые из США обнаружили у переболевших «сверхчеловеческий» иммунитет от COVID-19
Ученые из США обнаружили у переболевших «сверхчеловеческий» иммунитет от COVID-19
Самые главные эгоисты по знаку зодиака
Самые главные эгоисты по знаку зодиака
Что известно о погибшем главе МЧС РФ Евгении Зиничеве
Что известно о погибшем главе МЧС РФ Евгении Зиничеве
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Пьяная петербурженка наврала: якобы у клуба девушки обвешаны взрывчаткой
Путину, возможно, придется уйти на карантин
В Петербурге накажут мать, бросившую грудного ребенка в машине одного
15-летняя петербурженка отравилась алкоголем: девочка в тяжелом состоянии
В Петербурге снизилась суточная заболеваемость ковидом после выходных
В Колпино из подъезда вышел окровавленный мужчина
«Площадь Восстания» со стороны Московского вокзала закрывади из-за потопа: ...
В Петербурге задержан охранник больницы, подозреваемый в убийстве ...