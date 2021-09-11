МакSим презентовала первую песню после выхода из комы

Впервые композицию под названием «Заведи» артистка спела еще в 12 лет. Фото: instagram.com/maksimartist

Впервые композицию под названием «Заведи» артистка спела еще в 12 лет. Фото: instagram.com/maksimartist

Певица МакSим выпустила первую песню после выписки из больницы.

Артисткк презентовала перезаписанную песню «Заведи», которую впервые исполнила еще в 12 лет. Релиз состоялся в официальной группе певицы в соцсети «ВКонтакте».

Первая студийная запись была сделана еще в 2002 году, однако не добилась большой популярности. Позже композиция вошла в сборник «Русская десятка» группы «Тату».

Напомним, в середине июня стало известно о госпитализации 38-летней исполнительницы. Певица попала в больницу после концерта в Казани. Сначала нее выявили 40%-нтное поражение легких, при этом тест на коронавирус оказался отрицательным. МакSим, подключили к аппарату ИВЛ и ввели в искусственную кому.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что лечащий врач певицы МакSим, анестезиолог-реаниматолог Денис Павлов рассказал подробности болезни артистки.