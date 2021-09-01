Стали известны подробности болезни певицы МакSим

Стали известны подробности болезни певицы МакSим
Певица Макsим. Фото: www.instagram.com/maksimartist

Артистку госпитализировали в тяжелом состоянии после концерта в Казани.

Лечащий врач певицы МакSим, анестезиолог-реаниматолог Денис Павлов рассказал подробности болезни артистки. Ими он поделился в передаче «Жить здорово».

Специалист отметил, что звезда угодила в больницу 19 июля после концерта в Казани. У нее был недоказанный ПРЦ-тест. Марину тут же подключили к аппарату ЭКМО, под которым она находилась целый месяц. Благодаря аппарату удалось компенсировать работу легких – он похож на аппарат ИВЛ.

Врачи делали все, чтобы спасти не только жить певицы, но и ее голосовые связки. Когда она пришла в себя, то заявила, что находится в Дубае.

«Она открыла глаза, мы спросили у нее: «Слышишь, видишь?» Попросили ее показать язык, кулак. На вопрос о том, где ты находишься, она сказала губами, что в Дубае»,

– отметил врач.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что певица МакSим сама отвела младшую дочь в школу.

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