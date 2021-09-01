Певица МакSим сама отвела младшую дочь в школу

Артистка поддержала девочку в важный для нее день, несмотря на реабилитацию после болезни.

Певица МакSим смогла прийти на первую школьную линейку к младшей дочери. Снимок, на котором запечатлена артиста, выложила директор школы №1287 в своем Instagram.

На фотографии певица стоит посередине, рядом с ней – актриса Юлия Пересильд. Про учреждение известно, что оно довольно престижное. Так, в совете школы состоит множество знаменитостей, великих спортсменов и деятелей искусства.

Напоминаем, что дочь Марию, которая в этом году пошла в первый класс, МакSим родила от бизнесмена Антона Петрова. Также у артистки растет дочка Александра от звукорежиссера Алексея Луговцова.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что доктор объяснил странные черные пятна на теле певицы МакSим.