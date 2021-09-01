Певица МакSим сама отвела младшую дочь в школу

Певица МакSим сама отвела младшую дочь в школу
Певица Максим приехала в школу в младшей дочери. Фото: скриншот Instsgram

Артистка поддержала девочку в важный для нее день, несмотря на реабилитацию после болезни.

Певица МакSим смогла прийти на первую школьную линейку к младшей дочери. Снимок, на котором запечатлена артиста, выложила директор школы №1287 в своем Instagram.

На фотографии певица стоит посередине, рядом с ней – актриса Юлия Пересильд. Про учреждение известно, что оно довольно престижное. Так, в совете школы состоит множество знаменитостей, великих спортсменов и деятелей искусства.

Напоминаем, что дочь Марию, которая в этом году пошла в первый класс, МакSим родила от бизнесмена Антона Петрова. Также у артистки растет дочка Александра от звукорежиссера Алексея Луговцова.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что доктор объяснил странные черные пятна на теле певицы МакSим.

максим первое сентября школа


 

Новости партнеров
В Петербурге 85-летний пенсионер добился перерасчета за горячую воду
В Петербурге 85-летний пенсионер добился перерасчета за горячую воду
Суд освободил от уголовной ответственности и отправил на лечение пенсионера, убившего жену и тещу
Суд освободил от уголовной ответственности и отправил на лечение пенсионера, убившего жену и тещу
Появились подробности смерти артистки Валентины Легкоступовой
Появились подробности смерти артистки Валентины Легкоступовой
Комик Мирзализаде получил статус пожизненно нежелательного в России
Комик Мирзализаде получил статус пожизненно нежелательного в России
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Певица МакSим сама отвела младшую дочь в школу
Гимнастка Дина Аверина готовится к чемпионату мира, несмотря на травму
Моргенштерн женился в белом платье и прочие подробности свадьбы
Проценко заверил, что привитые от короны болеют, но легко
В Выборге мужчина стал фигурантом уголовного дела из-за неявки в военкомат
Два футболиста «Зенита» будут играть за сборную России
В Центральном районе в гимназии обрушился потолок
В Петербурге не успели к осени привить 60% населения