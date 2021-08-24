Доктор объяснил странные черные пятна на теле певицы МакSим

Доктор объяснил странные черные пятна на теле певицы МакSим
На теле певицы Макsим заметили темные пятна. Фото: www.instagram.com/maksimartist

Пластический хирург Амжад Аль-Юсеф объяснил, откуда взялись на теле российской исполнительницы МакSим странные черные пятна. Врач думает, что, по всей видимости, это последствия нарушения микроциркулярного русла из-за долгого лежания в одном положении.

Об этом сообщает Пятый канал.

Медик заявил, что в связи с тем, что происходит сдавливание мелких сосудов, то нарушается питание трофика той или иной части кожи. Тело начинает темнеть из-за наступления атрофии.

В настоящий момент, по мнению Амжад Аль-Юсефа, исполнительнице необходимо пользоваться противолежневым матрасом, которой положит начало быстрому восстановлению. Матрас позволят перераспределять давление на кожу и при этом не наступает полное отмирание клеток.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что певица МакSим заново учится ходить. Девушка восстанавливается после тяжелейшей болезни.

МакSим певица шоу-бизнес


 

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