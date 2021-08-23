Певица МакSим заново учится ходить

Певица МакSим (Марина Максимова) восстанавливается после тяжелейшей болезни.

Девушка буквально учится заново ходить. Сможет ли она петь – неизвестно.

Как сообщает Telegram-канал Baza, певица весит чуть больше 30 кг. Из-за потери мышечной массы МакSим передвигается с трудом, ей помогает врач-куратор Денис Павлов.

У певицы повреждены лёгкие, ей до сих пор трудно дышать, поэтому о возвращении на сцену говорить пока не приходится.

Напомним, в середине июня стало известно о госпитализации 38-летней исполнительницы. Певица попала в больницу после концерта в Казани. Сначала нее выявили 40%-нтное поражение легких, при этом тест на коронавирус оказался отрицательным. МакSим, подключили к аппарату ИВЛ и ввели в искусственную кому.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что впервые за полтора месяца российская певица МакSим, которая находилась в медикаментозной коме, сама смогла рассказать, как себя чувствует. Ей почти не давали шансов, и вот она уже в обычной палате и вышла на связь с поклонниками