Таблетку и спать: как снизить температуру после вакцинации от ковида

Повышенная температура после вакцинации от коронавирусной инфекции — это нормальная реакция организма, подчеркивают в Роспотребнадзоре. Однако мы в силах помочь себе перенести немного ее легче.

Да, повышение температуры – частое последствие прививки от COVID-19. Не у всех может быть такая реакция, но если она есть — это нормально, отмечают в ведомстве. Врачи их поддерживают: высокая температура после вакцинации от ковида и слабость в первые дни – не повод паниковать.

«COVID-19 совсем не банальная, а очень коварная и сложная инфекция, которая может закончиться неблагоприятным исходом. Вот почему инфекционисты и эпидемиологи единодушны: окончательно справиться с эпидемией поможет только вакцинация», — ранее отмечали в Роспотребнадзоре в официальном письме для СМИ.

Что делать, если после вакцинации от ковида поднялась температура? В этом случае допускается симптоматическая терапия. Можно принять жаропонижающие и противовоспалительные средства. Например, парацетамол или ибупрофен. Они продаются в каждой аптеке, стоят недорого и эффективно справляются со своей задачей.

Медики также советуют в дни после прививки больше пить воды, морсов или несладких компотов и отдыхать. Особенно если поднялась температура после вакцинации от ковида. Сейчас в России многие работодатели идут навстречу и предоставляют своим сотрудникам отгулы для прохождения вакцинации и восстановления после нее.

Кроме того, сейчас в России обсуждают перспективы предоставления трех оплачиваемых выходных после прививки.

В Роспотребнадзоре ранее отмечали, что полноценный иммунный ответ на введение вакцины будет формироваться 35-42 дня, поэтому после вакцинации в течение этого периода необходимо соблюдать все меры предосторожности, чтобы не заразиться коронавирусом.