Озвученный Бегловым проект бюджета Петербурга на три года прошел первое чтение в ЗакСе

Озвученный Бегловым проект бюджета Петербурга на три года прошел первое чтение в ЗакСе
Беглов назвал проект бюджета "народным", потому что он сформирован "с учетом пожеланий петербуржцев". Фото: Администрация Санкт-Петербурга

В среду, 27 октября, депутаты Законодательного собрания Петербурга в первом чтении одобрили проект городского бюджета на 2022 год и плановый период на 2023-2024 годы.

Согласно документам, доходная часть бюджета Северной столицы в 2022 году составит 874,3 млрд рублей, в 2023 году — 960,2 млрд рублей, а в 2024-м — 1 трлн 33,4 млрд рублей. Запланированные расходы составят 918,1 млрд рублей в 2022 году, 1 трлн 6,7 млрд рублей — в 2023 году, и 1 трлн 63,6 млрд рублей — в 2024-м.

Таким образом, в 2022 году дефицит бюджета составит 43,8 млрд рублей или 5,2% доходов Петербурга, в 2023 году — 46,5 млрд рублей (5%), а в 2024 году — 30,2 млрд рублей (3%).

Основным источником дохода остаются налоги от физических лиц. А расходовать средства будут преимущественно на строительство социальных объектов, новых станций метро и жилья. Так, в ближайшие три года в Северной столице могут появится 71 школа, 128 детсадов и 21 поликлиника. В 2023 году горожанам обещают открыть сразу три станции метро.

По итогам обсуждения согласились с основой бюджета 43 депутата, против проголосовал один человек, еще пятеро парламентариев воздержались. В течение семи дней, до следующего чтения законопроекта члены Заксобрания могут сформулировать поправки.

Как отметил губернатор Петербурга Александр Беглов, представленный проект — так называемый «бюджет развития». Впервые более 20% расходов заложены на текущее и перспективное развитие города. Кроме того, трехлетний план можно назвать социальным, так как соответствующая направленность, несмотря на пандемию, усилилась и количественно, и качественно.

Но главной характеристикой, по мнению Беглова, является «народность» бюджета. «Он строился с учетом пожеланий петербуржцев, которые мы научились мониторить в режиме реального времени», — подчеркнул градоначальник.

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