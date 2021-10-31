Эд Ширан выпустил новый альбом, находясь на карантине

Эд Ширан выпустил новый альбом, находясь на карантине
Эд Ширан выпустил новый альбом "=", находясь на карантине. Фото: Instagram/teddysphotos

Заболевший коронавирусом британский певец Эд Ширан вчера, с 29 на 30 октября, выпустил свой новый альбом «=».

Сольный альбом Equals Эд Ширан анонсировал незадолго до заражения коронавирусной инфекцией. Об этом и самом выпуске альбома в свет он рассказал в своем профиле Instagram.

Пластинка стала четвертой по счету в сольной дискографии артиста. Исполнитель невероятно гордится своим новым альбомом, он назвал его любимым. Он поблагодарил всех, кто работал над альбомом, а также своих поклонников.

«Надеюсь, вам он понравится так же сильно, как и мне», — отметил Эд Ширан.

До выхода альбома певец извинялся перед «теми, кого подвел» из-за внезапно сразившей его коронавирусной инфекции. Он также отметил, что постарается дать запланированные интервью и концерты прямо из дома.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что Эд Ширан известен такими композициям, как Shape of You, Perfect, Thinking Out Loud.

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