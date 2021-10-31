В Роспотребнадзоре рассказали, при каких условиях локдаун могут продлить

В Роспотребнадзоре рассказали, при каких условиях локдаун могут продлить
По словам ученых, потеря вкуса является истинным симптомом коронавируса, заслуживающим дальнейшего исследования. Фото: pexels

Замруководителя ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов рассказал, что при коэффициенте распространения коронавируса больше единицы возможно продление локдауна.

Также немаловажно значение также имеют наличие свободных коек в больницах и аппаратов ИВЛ. По словам специалиста, введение нерабочих дней может быть эффективным, но альтернативы вакцинации нет. «Если мы с вами не превзойдем порог коллективного иммунитета в 80%, ожидать чуда не приходится», — приводят его слова «Известия».

Напомним, Путин поддержал предложение вице-премьера Татьяны Голиковой и объявил нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября в России в связи с распространением коронавируса.

Заработная плата при этом сохраняется. Регионы могут перейти на такой режим досрочно, не дожидаясь установленной даты.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что по данным университета имени Джонса Хопкинса в Балтиморе, по всему миру от коронавирусной инфекции скончалось 4 912 810 человек.

коронавирус локдаун Роспотребнадзор


 

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В Роспотребнадзоре рассказали, при каких условиях локдаун могут продлить
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