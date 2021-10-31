В Роспотребнадзоре рассказали, при каких условиях локдаун могут продлить

Замруководителя ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов рассказал, что при коэффициенте распространения коронавируса больше единицы возможно продление локдауна.
Также немаловажно значение также имеют наличие свободных коек в больницах и аппаратов ИВЛ. По словам специалиста, введение нерабочих дней может быть эффективным, но альтернативы вакцинации нет. «Если мы с вами не превзойдем порог коллективного иммунитета в 80%, ожидать чуда не приходится», — приводят его слова «Известия».
Напомним, Путин поддержал предложение вице-премьера Татьяны Голиковой и объявил нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября в России в связи с распространением коронавируса.
Заработная плата при этом сохраняется. Регионы могут перейти на такой режим досрочно, не дожидаясь установленной даты.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что по данным университета имени Джонса Хопкинса в Балтиморе, по всему миру от коронавирусной инфекции скончалось 4 912 810 человек.