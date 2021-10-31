Расходы российских граждан на онлайн-знакомства выросли в связи с пандемией

Расходы российских граждан на онлайн-знакомства выросли в связи с пандемией
Расходы российских граждан на онлайн-знакомства выросли в связи с пандемией. Фото: Pixabay

Россияне стали тратить больше денежных средств на онлайн-знакомства, чем до пандемии.

Из-за пандемии многих россиян перевели на удаленный формат работы, что не позволяет общаться в живую и посещать общественные места также часто, как раньше. В связи с этим выросли расходы на онлайн-знакомствах. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование банка «Русский стандарт», которое показало эту тенденцию.

Специалисты банка проанализировали количество, суммы и средние чеки покупок в категории «знакомства» за три квартала 2020 и 2021 года. Выяснилось, что относительно января-сентября 2020 года количество операция в пункте «знакомства» увеличилось больше, чем в два раза, при этом средний чек составил 1 584, составив 3%.

По результатам исследования, женщины ищут в Сети вторую половинку чаще мужчин. Количество операций по поиску партнера у женщин увеличилось в 3 раза со средним чеком в 1 657 рублей, а мужчин в 2 со средним чеком 1 563 рубля.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что каждое действие юзера в интернете можно описать специальными алгоритмами, которые считывает таргетированная реклама. К примеру, после обсуждения какого-либо товара, вы можете обнаружить, что его рекламируют на вашей странице.

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Расходы российских граждан на онлайн-знакомства выросли в связи с пандемией
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