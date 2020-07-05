Маркетолог объяснила, как социальные сети следят за пользователями

Специалист по продвижению в социальных медиа Евгения Кулиш рассказала о способе слежки популярных соцсетей за пользователями.

Эксперт объяснила, что каждое действие юзера в интернете можно описать специальными алгоритмами, которые считывает таргетированная реклама. К примеру, после обсуждения какого-либо товара, вы можете обнаружить, что его рекламируют в вашем профиле Instagram.

При этом способы распространения рекламы одинаковы на всех платформах, Instagram и Facebook просто связаны общими настройками. Кроме того, чем больше средств вы вкладываете в рекламу на этих площадках, тем более точные настройки поиска потенциального покупателя доступны вам.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что жителей Северной столицы возмутила непристойная реклама заведения, и они пожаловались в УФАС.