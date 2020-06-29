Жители Петербурга пожаловались в УФАС на непристойную рекламу кафе

Управление Федеральной антимонопольной службы Санкт-Петербурга проинспектирует заведение «Щелкунчик», разместившие рекламу с непристойным подтекстом.

Об этом заявили в пресс-службе ведомства. Выяснилось, что рекламные баннеры возмутили жителей Северной столицы. Петербуржцы сочли изображение и сопровождающий текст неэтичными. Афиша кафе гласит: «Утром стоит? Стоит заглянуть к нам на завтрак #кафещелкунчик». Тема завтрака также дополнялась неоднозначным обыгрыванием сосиски и яичницы на рекламе.

В результате сотрудники УФАС установили, что заказчиком рекламы является компания ООО «Династия». Жалобы горожан сочли оправданным, а действия «Династии» — нарушающими закон «О рекламе», что стало основанием для возбуждения дела.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что УФАС проверяет закупку средств индивидуальной защиты на миллиард рублей для Госпиталя ветеранов войн.