Жители Петербурга пожаловались в УФАС на непристойную рекламу кафе

Жители Петербурга пожаловались в УФАС на непристойную рекламу кафе
Фото: pixabay.com

Управление Федеральной антимонопольной службы Санкт-Петербурга проинспектирует заведение «Щелкунчик», разместившие рекламу с непристойным подтекстом.

Об этом заявили в пресс-службе ведомства. Выяснилось, что рекламные баннеры возмутили жителей Северной столицы. Петербуржцы сочли изображение и сопровождающий текст неэтичными. Афиша кафе гласит: «Утром стоит? Стоит заглянуть к нам на завтрак #кафещелкунчик». Тема завтрака также дополнялась неоднозначным обыгрыванием сосиски и яичницы на рекламе.

В результате сотрудники УФАС установили, что заказчиком рекламы является компания ООО «Династия». Жалобы горожан сочли оправданным, а действия «Династии» — нарушающими закон «О рекламе», что стало основанием для возбуждения дела.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что УФАС проверяет закупку средств индивидуальной защиты на миллиард рублей для Госпиталя ветеранов войн.

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