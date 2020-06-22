УФАС проверит закупку СИЗ на миллиард Госпиталем для ветеранов войн

УФАС проверит закупку СИЗ на миллиард Госпиталем для ветеранов войн
Госпиталь для ветеранов войн. Скриншот: Google Maps

Управление ФАС по Петербургу возбудило дело в отношении Госпиталя для ветеранов войн из-за возможного нарушения антимонопольного законодательства. Ведомство насторожила закупка средств индивидуальной защиты (СИЗ) на 1 млрд рублей.

В действиях госпиталя при заключении контракта с рекламным агентством ООО «Рэд Стар» на поставку средств защиты выявлены признаки нарушения закона.

«В отношении медучреждения возбуждено антимонопольное дело», — приводит ТАСС слова представителя пресс-службы Управления ФАС по Петербургу.

Госпиталь для ветеранов войн входит в число учреждений, принимающих пациентов с коронавирусом. Учреждение заключило с ООО «Рэд Стар» контракт на приобретение 500 тыс. одноразовых медицинских костюмов. Завершить поставку, по данным сайта госзакупок, планируется до конца 2020 года.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что УФАС по Петербургу выявило возможный картель на рынке поставок музыкальных инструментов.

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