УФАС заподозрило в Петербурге музыкальный картель

УФАС заподозрило в Петербурге музыкальный картель
Компании, в том числе, поставляли инструменты в музыкальные школы. Фото: pixabаy.com

Антимонопольщики Петербурга намерены разобраться с возможным картель на рынке поставок музыкальных инструментов.

УФАС Северной столицы заподозрило три компании в нарушении Закона о защите конкуренции. Согласно информации пресс-службы ведомства, ООО «Золотая Лира», ООО «Профиттрейд» и ООО «ФП», возможно, заключили картельное соглашение для получения контрактов на 19 аукционах. Общая сумма закупок приблизилась к 99 миллионам рублей.

В частности, в 2019 году эти компании принимали участие в двух закупках для школы в Подмосковье в рамках национального проекта «Культура». Сумма поставки составила более 22 млн рублей. Сомнение у антимонопольщиков вызвал тот факт, что заявки на конкурсы подавали одни и те же лица с одинакового IP-адреса. Кроме того, начальная максимальная цена контракта во всех случая снижалась максимум на 2%.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что УФАС уличило сеть аптек «Озерки» в навязывании покупателям товара.

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УФАС заподозрило в Петербурге музыкальный картель
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