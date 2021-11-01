Фильм «Дюна» выдвинули на «Оскар» в 14 номинациях

Фильм &#171;Дюна&#187; выдвинули на &#171;Оскар&#187; в 14 номинациях
Основанная на цикле романов "Хроники Дюны" Фрэнка Герберта лента будет претендовать на золотые статуэтки в 14 категориях. Фото: кадр из фильма "Дюна"

Студия Warner Bros. выдвинула фильм «Дюна» режиссера Дэни Вильнева на кинопремию «Оскар» в 14 категориях.

Об этом сообщается на сайте кинокомпании. Основанная на цикле романов «Хроники Дюны» Фрэнка Герберта лента будет претендовать на золотые статуэтки в таких номинациях, как «Лучший фильм», «Лучший режиссер», «Лучшая музыку к фильму».

Также фильм выдвинули в номинациях о лучшем гриме и прическах, лучших костюмах, лучшем монтаже, лучшей работе оператора и других.

Кинокомпания считает, что исполнитель главной роли Тимоти Шаламе достоин одной из главных наград «Оскара» — в категории «Лучшая мужская роль».

Все указанные номинации являются только предложением Warner Bros. Финальный шорт-лист будет объявлен 8 февраля.

Церемония награждения пройдет 27 марта следующего года.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что «Дюна» собрала в российском кинопрокате более 1 млрд рублей.

"дюна" Warner Bros. кино оскар


 

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