Фильм «Дюна» выдвинули на «Оскар» в 14 номинациях

Студия Warner Bros. выдвинула фильм «Дюна» режиссера Дэни Вильнева на кинопремию «Оскар» в 14 категориях.
Об этом сообщается на сайте кинокомпании. Основанная на цикле романов «Хроники Дюны» Фрэнка Герберта лента будет претендовать на золотые статуэтки в таких номинациях, как «Лучший фильм», «Лучший режиссер», «Лучшая музыку к фильму».
Также фильм выдвинули в номинациях о лучшем гриме и прическах, лучших костюмах, лучшем монтаже, лучшей работе оператора и других.
Кинокомпания считает, что исполнитель главной роли Тимоти Шаламе достоин одной из главных наград «Оскара» — в категории «Лучшая мужская роль».
Все указанные номинации являются только предложением Warner Bros. Финальный шорт-лист будет объявлен 8 февраля.
Церемония награждения пройдет 27 марта следующего года.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что «Дюна» собрала в российском кинопрокате более 1 млрд рублей.