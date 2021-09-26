«Дюна» собрала в российском кинопрокате более 1 млрд рублей

Кассовые сборы фильма «Дюна» превысили в России 1 млрд рублей. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Фонда кино.

За неполные две недели проката картина собрала 1 101 521 305 рублей. Фильм уже посмотрели более 2,56 млн россиян.

Мировая премьера фильма состоялась 3 сентября 2021 года на 78-ом Венецианском кинофестивале. В России картина вышла в прокат 16 сентября. Фильм получил в целом положительные отзывы критиков.

Но некоторые авторитетные обозреватели считают, что второй части фильма не выйдет именно потому, что первая слишком туманна и аморфна.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что кассовые сборы картины Дени Вильнева «Дюна» за стартовый уикенд составляют почти 500 млн рублей.