«Дюна» собрала в российском кинопрокате более 1 млрд рублей

«Дюна» собрала в российском кинопрокате более 1 млрд рублей
Стоп-кадр из фильма "Дюна".

Кассовые сборы фильма «Дюна» превысили в России 1 млрд рублей. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Фонда кино.

За неполные две недели проката картина собрала 1 101 521 305 рублей. Фильм уже посмотрели более 2,56 млн россиян.

Мировая премьера фильма состоялась 3 сентября 2021 года на 78-ом Венецианском кинофестивале. В России картина вышла в прокат 16 сентября. Фильм получил в целом положительные отзывы критиков.

Но некоторые авторитетные обозреватели считают, что второй части фильма не выйдет именно потому, что первая слишком туманна и аморфна.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что кассовые сборы картины Дени Вильнева «Дюна» за стартовый уикенд составляют почти 500 млн рублей.

"дюна" кино кинопрокат


 

Новости партнеров
Пенсионерка получит компенсацию за то, что ей на голову упал доводчик
Пенсионерка получит компенсацию за то, что ей на голову упал доводчик
В СИЗО-1 заключенный задушил полотенцем другого заключенного
В СИЗО-1 заключенный задушил полотенцем другого заключенного
Кровавый самокатчик убивает в полночь: житель Купчино спрятался от убийцы в пруду
Кровавый самокатчик убивает в полночь: житель Купчино спрятался от убийцы в пруду
Ревнивого петербуржца арестовали по обвинению в убийстве жены-блогера, обучавшей подписчиков сексу
Ревнивого петербуржца арестовали по обвинению в убийстве жены-блогера, обучавшей подписчиков сексу
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
«Дюна» собрала в российском кинопрокате более 1 млрд рублей
Ларису Гузееву госпитализировали в Коммунарку
Глава СК поручил доложить о ходе проверки отравления детей в Таганроге
Посол России рассказал об ожиданиях по «Северному потоку-2» после выборов в ...
Университет в Перми, где произошла стрельба, возвращается к работе
ДТП на проспекте Народного Ополчения спровоцировало пробку
Число смертей от COVID-19 в России за неделю достигло более 300
Спасатели тушили пожар в подвале «Пятерочки» на проспекте Космонавтов