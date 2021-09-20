Фильм «Дюна» бьет рекорды кассовых сборов в России

Кассовые сборы картины Дени Вильнева «Дюна» за стартовый уикенд составляют почти 500 млн рублей.

Экранизации популярного романа уже удалось обновить постковидный рекорд по сборам за премьерные выходные. Ранее он принадлежал фильму «Мортал Комбат», пишет портал «Бюллетень кинопрокатчика».

Подобный результат был прогнозируем. Дело в том, что аудитория «Дюны» более широкая и менее фанатская, чем у «Мортал Комбат».

Мировая премьера фильма состоялась 3 сентября 2021 года на 78-ом Венецианском кинофестивале. В России картина вышла в прокат 16 сентября. Фильм получил в целом положительные отзывы критиков.

Но некоторые авторитетные обозреватели считают, что второй части фильма не выйдет именно потому, что первая слишком туманна и аморфна.

Дело в том, что Вильнёв, имея возможность снять «Дюну» так, как считает нужным, решился разделить сюжет первого романа цикла на два фильма. Не заручившись гарантией, что получит «зелёный свет» на съемки второго. А это зависит напрямую от рейтингов картины.

Зрители, меж тем, от картины в восторге. Об этом свидетельствуют и первые цифры прокатных сборов, и реакция в русскоязычном интернете.

О чем фильм

В далёком будущем герцог Лето Атрейдес назначен правителем опасной планеты Арракис, также известной как Дюна. Арракис является единственным источником самого ценного вещества во вселенной — меланжа (также называемого «пряностью»), который продлевает человеческую жизнь, обеспечивает невероятный уровень мышления и делает сверхсветовые путешествия реальностью.

Реакция в сети

В интернете уже появились пародии на фильм. Так, проект «Русская Кибердеревня» отреагировала на фильм Дени Вильнева новым роликом. В нем житель передового поселения на русском Марсе Николай раскрывает секрет пряности, которую веками хранят «рашенмены».

Также пользователи Рунета активно шутят про фильм и его «тезку» — российскую поп-группу «Дюна».

— Сходил на «Дюну». Сначала было так себе, но после «Страны Лимонии» стало веселее.