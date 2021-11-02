Петростат обещал разобраться с работой переписчиков, которые не обходили квартиры

Петростат обещал разобраться с работой переписчиков, которые не обходили квартиры
Петростат обещал разобраться с работой переписчиков, которые не обходили квартиры. Фото: 2020-god.com

Петростат начал проверку ситуации с контролером, которая разослала переписчикам таблицу с персональными данными горожан и попросила заполнить вопросник, при этом не покидая дом.

Стало известно, что 2 ноября Петростат не давал переписчикам распоряжения заполнять данные петербуржцев, отказавшихся участвовать в переписи или не открывших дверь. Об этом рассказал руководитель ведомства Олег Никифоров «Фонтанке».

Федеральным законом «О Всероссийской переписи населения» предусмотрена процедура внесения данных за граждан за три дня до окончания переписи. Административные источники вправе внести информацию за тех, кто отказался.

«Так было всегда. Чтобы восстановить полностью численность населения по учёту, мы за три дня до окончания переписи даём в районы указания, чтобы они по данным регистрации проставили в переписных листах пол и возраст граждан», — заявил Олег Никифоров.

Однако ранее стало известно, что некоторым наемным рабочим, занимающимся переписью, выдали специальные таблицы с именами и данными жителей и велели заполнять анкеты по ним, не выходя из дома. Произошедшее Олег Никифоров назвал перегибами на местах. По его словам, в Петербурге в переписи занято 17 тысяч сотрудников, поэтому реагировать на такие ситуации сразу же невозможно.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что 15 октября началась всероссийская перепись населения. Это уже третья перепись: ранее они проводились в 2002 и 2010 годах.

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