В Петербурге в переписи поучаствовали более 3,5 млн человек

Всероссийская перепись населения была перенесена на 2021 год. Фото: 2020-god.com

Всероссийская перепись населения была перенесена на 2021 год. Фото: 2020-god.com

Перепись населения продлится до 14 ноября.

В Санкт-Петербурге на сегодняшний день переписано более 3,5 миллионов человек. Для сбора данных используют три способа: обход переписчиков, прием граждан на переписных участках, а также самостоятельная перепись на портале Госуслуги. Принять участие в переписи можно до 14 ноября. Об этом сегодня, 3 ноября, сообщили в пресс-службе Смольного.

Власти пояснили, для чего переводится перепись. Она позволяет выявить нужды людей и эффективнее выстраивать социальную политику.

«Мы должны точнее знать, где и сколько нужно построить детских садов, школ, медицинских учреждений, транспортных объектов. Данные переписи будут учитываться для дальнейшего сбалансированного развития рынка труда, жилищного строительства, планирования бюджета и многих других сфер жизни города»,

— пояснил губернатор Санкт-Петербурга.

Напоминаем, что перепись должна была состояться в 2020 году, но ее перенесли из-за пандемии коронавируса.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Петростат обещал разобраться с работой переписчиков, которые не обходили квартиры.