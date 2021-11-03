В Петербурге в переписи поучаствовали более 3,5 млн человек

В Петербурге в переписи поучаствовали более 3,5 млн человек
Всероссийская перепись населения была перенесена на 2021 год. Фото: 2020-god.com

Перепись населения продлится до 14 ноября.

В Санкт-Петербурге на сегодняшний день переписано более 3,5 миллионов человек. Для сбора данных используют три способа: обход переписчиков, прием граждан на переписных участках, а также самостоятельная перепись на портале Госуслуги. Принять участие в переписи можно до 14 ноября. Об этом сегодня, 3 ноября, сообщили в пресс-службе Смольного.

Власти пояснили, для чего переводится перепись. Она позволяет выявить нужды людей и эффективнее выстраивать социальную политику.

«Мы должны точнее знать, где и сколько нужно построить детских садов, школ, медицинских учреждений, транспортных объектов. Данные переписи будут учитываться для дальнейшего сбалансированного развития рынка труда, жилищного строительства, планирования бюджета и многих других сфер жизни города»,

— пояснил губернатор Санкт-Петербурга.

Напоминаем, что перепись должна была состояться в 2020 году, но ее перенесли из-за пандемии коронавируса.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Петростат обещал разобраться с работой переписчиков, которые не обходили квартиры.

всероссийская перепись населения новости СПб петростат Смольный


 

Новости партнеров
Врач рассказала, почему не стоит выбирать «Спутник Лайт» для первичной вакцинации
Врач рассказала, почему не стоит выбирать «Спутник Лайт» для первичной вакцинации
Пожилым петербуржцам позволили показывать бумажный сертификат о вакцинации вместо QR-кода
Пожилым петербуржцам позволили показывать бумажный сертификат о вакцинации вместо QR-кода
Гинцбург заявил об отсутствии побочных действий даже у трижды вакцинированных
Гинцбург заявил об отсутствии побочных действий даже у трижды вакцинированных "Спутником V"
Врачи Петербурга проверили 12 смертей после вакцинации от COVID-19
Врачи Петербурга проверили 12 смертей после вакцинации от COVID-19
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Мать Ольги Бузовой болеет ковидом
С 8 ноября Ленобласть возвращается в режим рабочих дней
СК назвал возможную причину пожара в квартире на Малой Карпатской, где нашли труп
В лесу Ленобласти нашли килограмм наркотиков
Большинство проверенных петербургских организаций соблюдают COVID-ограничения
В Волхове мужчину заподозрили в убийстве двоюродного брата
В Ленобласти за сутки COVID подхватили 402 человека
Неизвестный взломал дверь церкви Михайловского замка