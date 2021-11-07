На Васильевском острове ликвидировали крупную незаконную свалку

На свалку свозили строительный мусор.

В Василеостровском районе ликвидировали крупную незаконную свалку, на которую свозили строительный мусор. С зеленой зоны убрали 350 кубов отходов. Об этом сегодня, 7 ноября, сообщила пресс-служба администрации района.

На проблему обратили внимание местные жители, которые обратились с жалобой к полиции и властям. Они рассказывали, что мусор лежит в устье реки Смоленки. Сотрудники правоохранительных органов уже задержали одного из водителей, который незаконно выгружал мусор в зеленой зоне. Ему выписали административный штраф.

В администрации заверили, что будут следить за ситуацией и не допустят появления новой свалки.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что организатора свалки на Маршала Блюхера оштрафуют на 500 тыс. рублей. Оказалось, что на площади 8 тыс. «квадратов» находилось большое количество лома, бетона и другого строительного мусора.