Организатора свалки на Маршала Блюхера оштрафуют на 500 тыс. рублей

Компанию, в результате деятельности которой появилась свалка в Калининском районе Петербурга, оштрафуют на полмиллиона рублей.
Как сообщает пресс-служба губернатора Северной столицы 4 ноября, комитет по природопользованию, по просьба горожан, провел проверку территории на проспекте Маршала Блюхера у дома №12.
Оказалось, что на площади 8 тыс. «квадратов» находилось большое количество лома, бетона и другого строительно мусора.
В результате административного расследования установили компанию, виновную в образовании свалки. На нее наложили административный штраф в размере 500 тыс. рублей. Ущерб окружающей среде, по предварительным подсчетам, составил более 73 млн рублей. Компании сообщили о необходимости устранить нанесенный урон.
Материалы дела отправили в природоохранную прокуратуру Петербурга.
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