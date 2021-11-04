Организатора свалки на Маршала Блюхера оштрафуют на 500 тыс. рублей

Организатора свалки на Маршала Блюхера оштрафуют на 500 тыс. рублей
Местные жители жаловались на свалку на проспекте Маршала Блюхера. Фото: pixabay.com

Компанию, в результате деятельности которой появилась свалка в Калининском районе Петербурга, оштрафуют на полмиллиона рублей.

Как сообщает пресс-служба губернатора Северной столицы 4 ноября, комитет по природопользованию, по просьба горожан, провел проверку территории на проспекте Маршала Блюхера у дома №12.

Оказалось, что на площади 8 тыс. «квадратов» находилось большое количество лома, бетона и другого строительно мусора.

В результате административного расследования установили компанию, виновную в образовании свалки. На нее наложили административный штраф в размере 500 тыс. рублей. Ущерб окружающей среде, по предварительным подсчетам, составил более 73 млн рублей. Компании сообщили о необходимости устранить нанесенный урон.

Материалы дела отправили в природоохранную прокуратуру Петербурга.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Курортном районе продолжают ликвидировать последствия шторма.

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