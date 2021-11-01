В Курортном районе продолжают ликвидировать последствия шторма

В Курортном районе продолжают ликвидировать последствия шторма
Недавний шторм вынес на берег Финского залива большое количество мусора, в том числе, ветки, бревна и бытовой мусор. Фото: Pixabay

Курортный район Петербурга продолжают очищать от последствий шторма. Ежедневные работы предусматривают уборку тростника, бревен и пластика.

Администрация Курортного района сообщает, что недавний шторм вынес на берег Финского залива большое количество мусора, в том числе, ветки, бревна и бытовой мусор. Отходы необходимо убирать каждый день.

После того, как непогода поутихла сотрудники СПб ГБУпБ «Курортный берег» взялись за уборку прибрежных зон.

Так, было убрано примерно 550 кубометров наносного мусора. Для этого пришлось привлечь к работе специальную технику: тракторы и камазы. Также в уборке участвовали и работники ручного труда.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Курортном районе восстанавливают наружный свет после шторма.

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