В Курортном районе восстанавливают наружный свет после шторма

В Петербурге продолжается работа по восстановлению наружного освещения в Петербурге. Почти вся работа сконцентрирована в Курортном районе. Накануне проблемы с освещением были в Лисьем Носу, Ольгино, Сестрорецке.
Буря, начавшаяся в четверг, бушевала около суток, повалила деревья, в том числе на сети уличного освещения. Об этом сообщает Комитет по энергетике и инженерному обеспечению.
Самый большой урон стихия причинила проводам Курортного района, где зарегистрировали в общей сложности 165 обрывов сети. Всего по Петербургу — более 200 обрывов.
Работниками «Ленсвета» за выходные обрезали участки с повреждёнными сетями на более чем 200 адресах. С субботы по понедельник была работа по прокладке новых сетей.
Сейчас на 150 участках сетей проложили новые линии электроснабжения, в работе находятся 72 адреса.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в городе Сестрорецк Курортного района Санкт-Петербурга затопило дороги вместе с припарковавшимися на них машинами.