В Курортном районе восстанавливают наружный свет после шторма

Сейчас на 150 участках сетей проложили новые линии электроснабжения, в работе находятся 72 адреса. Фото: "Ленсвет"

Сейчас на 150 участках сетей проложили новые линии электроснабжения, в работе находятся 72 адреса. Фото: "Ленсвет"

В Петербурге продолжается работа по восстановлению наружного освещения в Петербурге. Почти вся работа сконцентрирована в Курортном районе. Накануне проблемы с освещением были в Лисьем Носу, Ольгино, Сестрорецке.

Буря, начавшаяся в четверг, бушевала около суток, повалила деревья, в том числе на сети уличного освещения. Об этом сообщает Комитет по энергетике и инженерному обеспечению.

Самый большой урон стихия причинила проводам Курортного района, где зарегистрировали в общей сложности 165 обрывов сети. Всего по Петербургу — более 200 обрывов.

Работниками «Ленсвета» за выходные обрезали участки с повреждёнными сетями на более чем 200 адресах. С субботы по понедельник была работа по прокладке новых сетей.

Сейчас на 150 участках сетей проложили новые линии электроснабжения, в работе находятся 72 адреса.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в городе Сестрорецк Курортного района Санкт-Петербурга затопило дороги вместе с припарковавшимися на них машинами.