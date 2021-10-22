Неделей раньше Сестрорецк был без холодной воды, а теперь тонет в водах водоемов

Неделей раньше Сестрорецк был без холодной воды, а теперь тонет в водах водоемов
В городе Сестрорецк Курортного района Санкт-Петербурга затопило дороги вместе с припарковавшимися на них машинами. Фото: группа "ВКонтакте" 78.ru/ Эрнест Токарев

В городе Сестрорецк Курортного района Санкт-Петербурга затопило дороги вместе с припарковавшимися на них машинами. Стихия не на шутку разгулялась и спровоцировала подъем воды в местных водоемах. Жители ЖК «Светлый Мир Внутри» делятся снимками в социальной сети «ВКонтакте».

В ночь с 21 на 22 в Санкт-Петербурге и Ленобласти прошли сильные ливни, усилился ветер до 24 м/с. В результате уровень воды в водоемах поднялся настолько, что образовалось небольшое наводнение в некоторых районах города. Сестрорецк затопило.

Однако, как сообщает 78.ru со ссылкой на пресс-службу Курортного района, подступающая вода никак не мешает жизнедеятельности города. По мнению Администрации, «вода уйдет сама», ничего делать с ней не планируют.

На пляже «Дубки» вода также зашла на территорию лодочного парка и на берег, которые перед парком.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что на прошлой неделе жители Сестрорецка и прилегающих к нему поселков остались без холодной воды из-за аварии.

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