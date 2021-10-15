Жители Сестрорецка и Лисьего Носа остались без холодной воды

Жители Сестрорецка и Лисьего Носа остались без холодной воды
Администрация обсуждает с Водоканалом возможность установки дополнительных цистерн. Фото: Baltphoto/ Ирина Мотина

Сегодня, в пятницу, 15 октября, в Курортном районе Северной столицы пропала вода. Из кранов не идет холодная вода. Виной тому коммунальная авария.

ЧП произошло накануне на старом водовозе на Левашовском шоссе. Об этом сообщает 78.ru со ссылкой на районную администрацию.

Водоканал уже занялся ее ликвидацией. При запуске случилось ещё одно технологическое нарушение, которое сейчас устраняется.

Так, администрация обсуждает с Водоканалом возможность установки дополнительных цистерн.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что очередной пожар произошел в Выборгском районе Северной столицы. Почти в восемь часов вечера поступила информация о пожаре по адресу: Большой Сампсониевский проспект, у дома 77 корпус 2. Загорелась небольшая бытовка. В половине девятого вечера огонь потушили. В пожаре никто не пострадал. Пожар тушили две спецмашины и 10 спасателей.

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