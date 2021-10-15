В Выборгском районе загорелась бытовка

В Выборгском районе загорелась бытовка
В половине девятого вечера огонь потушили. Фото: Baltphoto

Очередной пожар произошел в Выборгском районе Северной столицы.

Сегодня, 15 октября, почти в восемь часов вечера поступила информация о пожаре по адресу: Большой Сампсониевский проспект, у дома 77 корпус 2. Загорелась небольшая бытовка. Об этом сообщает ГУ МЧС по Петербургу и Ленобласти.

В половине девятого вечера огонь потушили. В пожаре никто не пострадал.

Пожар тушили две спецмашины и 10 спасателей.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что уже второй случай за вечер в Петербурге, когда огонь не щадит жителей города. В Выборгском районе произошло возгорание в результате которого пострадал мужчина. В Выборгском районе на Поэтическом бульваре дом 5 пожар начался в трехкомнатной квартире. Очагом возгорания стал тлеющий матрац и постельные принадлежности. . Огонь удалось потушить достаточно быстро всего за 22 минуты.

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