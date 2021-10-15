Пострадавший при пожаре в Выборгском районе мужчина осматривается сотрудниками скорой помощи

Пострадавший при пожаре в Выборгском районе мужчина осматривается сотрудниками скорой помощи
В Выборгском районе произошло возгорание в результате которого пострадал мужчина. Фото: "Яндекс.Карты"

Уже второй случай за вечер в Петербурге, когда огонь не щадит жителей города. В Выборгском районе произошло возгорание в результате которого пострадал мужчина.

В Выборгском районе на Поэтическом бульваре дом 5 пожар начался в трехкомнатной квартире.

Очагом возгорания стал тлеющий матрац и постельные принадлежности. Огонь удалось потушить достаточно быстро всего за 22 минуты, но при этом в результате успел пострадать человек. Его осматривают сотрудники медицинской помощи.

Сообщение о возгорание поступило в 19:06, а в 19:28 происшествие уже было ликвидировано. К ликвидации было привлечено 3 единицы техники от МЧС и 15 человек личного состава.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что сегодня в Петродворцовом районе Санкт-Петербурга при пожаре погиб мужчина. Горело строение, которое оказалось бесхозным сараем. Постройка полностью сгорела.

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