На Сосновой аллее в Петербурге во время пожара погиб мужчина

В Петродворцовом районе Санкт-Петербурга при пожаре погиб мужчина.

Сегодня в 18:38 поступило сообщение о пожаре по адресу: Петродворцовый район, Сосновая аллея.

Горело строение, которое оказалось бесхозным сараем. Постройка полностью сгорела. Ее размеры составляли 3Х5 метра.

Пламя удалось потушить в 19:33. Спасатели боролись с огнем почти час. В результате возгорания погиб мужчина, спасти его не удалось, как он оказался на месте происшествия пока неизвестно.

К ликвидации пламени было привлечено 2 единицы техники от МЧС и 10 человек личного состава.