На Сосновой аллее в Петербурге во время пожара погиб мужчина

На Сосновой аллее в Петербурге во время пожара погиб мужчина
В Петродворцовом районе Санкт-Петербурга при пожаре погиб мужчина. Фото: Baltphoto/ Ирина Мотина

В Петродворцовом районе Санкт-Петербурга при пожаре погиб мужчина.

Сегодня в 18:38 поступило сообщение о пожаре по адресу: Петродворцовый район, Сосновая аллея.

Горело строение, которое оказалось бесхозным сараем. Постройка полностью сгорела. Ее размеры составляли 3Х5 метра.

Пламя удалось потушить в 19:33. Спасатели боролись с огнем почти час. В результате возгорания погиб мужчина, спасти его не удалось, как он оказался на месте происшествия пока неизвестно.

К ликвидации пламени было привлечено 2 единицы техники от МЧС и 10 человек личного состава.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Кронштадтском районе Петербурга неделю назад горела часть корабля. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС РФ по городу 10 сентября. Информация о возгорании дошла до спасателей в 14:23. Пострадавших не было.

гибель ГУ МЧС по Санкт-Петербургу ленобласть новости СПб Петродворцовый район пожар сосновая аллея


 

Новости партнеров
В Ленобласти с 15 ноября введут коронавирусные паспорта для посещения кино и и фитнеса
В Ленобласти с 15 ноября введут коронавирусные паспорта для посещения кино и и фитнеса
Наркотики, алкоголь и секс: пропавших школьниц все чаще находят в гостях у взрослых мужчин в Петербурге
Наркотики, алкоголь и секс: пропавших школьниц все чаще находят в гостях у взрослых мужчин в Петербурге
Комитет по здравоохранению хочет ограничить передвижения петербуржцев
Комитет по здравоохранению хочет ограничить передвижения петербуржцев
Иммунолог предупредил о реакции организма на ревакцинацию от коронавируса
Иммунолог предупредил о реакции организма на ревакцинацию от коронавируса
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
На Сосновой аллее в Петербурге во время пожара погиб мужчина
К концу года в Петербурге планируют отремонтировать около 6 тысяч парадных
Президент России призывает граждан к участию в переписи населения
По руинам Петербурга прошли блогеры в костюмах смерти
Портфель паевого фонда «Регион Фонд Акций» превысил один миллиард рублей
Сестрорецкий пляж благоустроят в 2022 году совместно с жителями города
В Калининском районе подготовили уборочную технику к осенне-зимнему периоду
При пожаре в Красногвардейском районе пострадала женщина