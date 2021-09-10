В Кронштадте воспламенился стоящий в сухом доке корабль

Пожарные тушат огонь на корабле в Кронштадте . Фото: pixabay

Пожарные тушат огонь на корабле в Кронштадте . Фото: pixabay

В Кронштадтском районе Петербурге загорелась часть корабля.

Об этом сообщили в Главном управлении МЧС РФ по городу 10 сентября. Информация о возгорании дошла до МЧСников в 14:23.

Вереница пожарных машин отправилась на улицу Петровскую к дому № 2. Оказалось, что загорелась надстройка корабля в сухом доке.

В данный момент нет сведений о пострадавших. Чтобы справиться с огнем от МЧС пришлось привлечь десять единиц техники и 45 человек личного состава.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Невском районе Петербурга произошел пожар в жилом доме. С огнем боролись 15 спасателей.

Также Gazeta.SPb.ru писала, что спасатели час тушили горящую дачу в садоводстве у Щеглово. Частный дом горел на площади 36 квадратных метров