Спасатели час тушил горящую дачу в садоводстве у Щеглово

Во Всеволожском районе Ленобласти загорелся частный дом. Спасатели час боролись с огнем.

Возгорание случилось в ночь на пятницу, 3 сентября, у деревни Щеглово в садоводстве «Русский Дизель». К месту происшествия оперативно выехали восемь сотрудников части на двух спецмашинах.

Как сообщили в Главном управлении МЧС РФ по области, частный дом горел на площади 36 квадратных метров. В 2:43 пожар был ликвидирован.

Информация о пострадавших не поступала.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на Вознесенском шоссе загорелся деревянный дом. На месте происшествия работали 10 человек личного состава от МЧС и две специальные машины.