На Вознесенском шоссе загорелся деревянный дом

На Вознесенском шоссе загорелся деревянный дом
Пламя еще не потушили. Фото: ГУ МЧС

Поздним вечером 2 сентября в Колпинском районе Петербурга загорелся деревянный дом. Пожар тушат десять спасателей.

Об этом информирует пресс-служба городского управления МЧС. Оперативные службы в 23 часа вечера получили сообщение о пожаре на Вознесенском шоссе, дом 75. Выяснилось, что по этому адресу горит деревянный садовый дом размером 5 на 6 метров.

Площадь пожара устанавливается. Пламя пока не потушено. На месте происшествия работают 10 человек личного состава от МЧС и две специальные машины. Причины возгорания установят позднее.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Красносельском районе сгорела двухэтажная баня. Все случилось на Луговой улице, дом 27. По этом адресу загорелась двухэтажная баня размером 3 на 6 метров. Постройка выгорела по всей площади.

Колпинский район новости СПб пожар


 

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