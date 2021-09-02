В Красносельском районе сгорела двухэтажная баня

В садоводстве «Торики» в Красносельском районе Петербурга вечером 2 сентября произошел пожар. Загоревшуюся баню тушили полчаса.

По информации петербургского управления МЧС, сообщение о пожаре поступило в 21:53. Все случилось на Луговой улице, дом 27. По этом адресу загорелась двухэтажная баня размером 3 на 6 метров. Постройка выгорела по всей площади.

На месте происшествия от МЧС работали 10 человек личного состава с привлечением двух единиц техники. Локализовать пожар удалось за полчаса — к 22:21.

По предварительным данным, никто не пострадал, сведения об этом не поступали.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что женщина умерла при пожаре в квартире на Богатырском проспекте. В МЧС заявили, что спасатели во время тушения эвакуировали из квартиры женщину. Спасти ее не удалось, бригада скорой помощи констатировала смерть.