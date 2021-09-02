Женщина умерла при пожаре в квартире на Богатырском проспекте

Женщина умерла при пожаре в квартире на Богатырском проспекте
Приехавшие медики констатировали смерть. Фото: pixabay

Вечером 2 сентября в Приморском районе Петербурга произошел квартирный пожар, при котором погиб один человек.

Об этом сообщает пресс-служба городского управления МЧС. Информация о пожаре поступила в 21:07. Загорелась однокомнатная квартира в доме 24/1 по Богатырскому проспекту. Площадь квартиры составляет 18 кв. метров, а пожар распространился по шести «квадратам».

В ведомстве заявили, что спасатели во время тушения эвакуировали из квартиры женщину. Спасти ее не удалось, бригада скорой помощи констатировала смерть.

На месте происшествия от МЧС работали 19 человек личного состава с привлечением четырех пожарных машин.

Причины возгорания пока неизвестны. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на Авангардной вечером загорелся салон легковушки.

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