На Авангардной вечером загорелся салон легковушки

Вечером в четверг, 2 сентября, в Красносельском районе Петербурга спасатели потушили загоревшийся автомобиль.

Об этом информирует пресс-служба главного управления МЧС по городу. Оперативные службы получили сообщение об автомобильном пожаре в 20:50. Очевидцы вызвали спасателей к дому 7 по Авангардной улице.

Ведомство направило к месту происшествия пять человек личного состава и одну специальную машину. Выяснилось, что в легковом автомобиле загорелась приборная панель и салон. Площадь возгорания составила 1 квадратный метр.

По предварительным данным, в результате пожара никто не пострадал.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Пушкинском районе загорелся «Ренжровер». Через 30 минут огонь потушили. В пожаре никто не пострадал. В тушении огня участвовали две спецмашины и 11 спасателей.