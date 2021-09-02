В Пушкинском районе загорелся «Ренжровер»

Очередной пожар произошел в Пушкинском районе Северной столицы.

Сегодня, второго сентября, в четверг, почти в половине четвертого дня поступила информация о пожаре по адресу: Московское шоссе. Загорелась машина марки «Ренжровер». Об этом сообщает ГУ МЧС РФ по Петербургу.

Через 30 минут огонь потушили. В пожаре никто не пострадал.

В тушении огня участвовали две спецмашины и 11 спасателей.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Центральном районе сегодня вечером, 1 сентября, произошел пожар в трехкомнатной коммунальной квартире. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Инцидент произошел ближе к семи часам вечера на улице Марата. Там загорелся патрубок газовой колонки в ванной комнате площадью пять квадратных метров. На место прибыли 11 спасателей и две единицы техники.