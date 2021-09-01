На Марата ликвидировали пожар в коммуналке

На Марата ликвидировали пожар в коммуналке
Спасатели ликвидировали возгорание. Фото: ГУ МЧС по СПб

Там вспыхнул патрубок газовой колонки.

В Центральном районе сегодня вечером, 1 сентября, произошел пожар в трехкомнатной коммунальной квартире. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Инцидент произошел ближе к семи часам вечера на улице Марата. Там загорелся патрубок газовой колонки в ванной комнате площадью пять квадратных метров. На место прибыли 11 спасателей и две единицы техники. Сотрудники МЧС эвакуировали жильцов коммуналки и приступили к ликвидации пожара. С огнем удалось справиться примерно за полчаса.

По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадала. Обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Индустриальном загорелись шпалы: трудились десять пожарных. Сообщение о возгорании поступило на пульт сотрудникам пожарной охраны в 15:01 .

коммуналка новости СПб пожар Центральный район


 

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