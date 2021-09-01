На Индустриальном загорелись шпалы: трудились десять пожарных

На Индустриальном проспекте случился пожар в ангаре. Фото: "Яндекс карты"

На Индустриальном проспекте случился пожар в ангаре. Фото: "Яндекс карты"

В Петербурге в Красногвардейском районе города произошло чрезвычайное происшествие — пожар в железобетонном ангаре.

По информации петербургского управления Министерства чрезвычайных ситуаций, 1 сентября пожарные машины отправились на Индустриальный проспект, на пересечение с проспектом Маршала Блюхера.

Сообщение о возгорании поступило на пульт сотрудникам пожарной охраны в 15:01 .

Пожар произошел в кирпичном здании, где находился железобетонный ангар. Там загорелись шпалы на площади десяти квадратных метров.

Возгорание спасатели сумели локализовать только через 23 минуты, к 15:24.

Для того, чтобы потушить пожар пришлось привлечь от МЧС две единицы техники и девять человек личного состава.

О том, пострадал ли кто-то в настоящее время неизвестно. Но ведомство уточняет эти сведения.

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