В Тосно загорелся продуктовый магазин

В Тосно загорелся продуктовый магазин
На место происшествия в Тосно прибыли спасатели. Фото: Baltphoto/ Валентин Егоршин

В Ленинградской области утро не задалось. В продуктовом магазине города Тосно произошел пожар. Сотрудники Министерства чрезвычайных ситуаций прибыли на место случившегося.

Об этом сообщает 78.ru 1 сентября и публикует короткую видеозапись, на которой видно, что магазин находится на первом этаже. Внутри помещения все в дыму. Несколько сотрудников МЧС стоят на входе в магазин.

К счастью, информация о пострадавших так и не поступала. В настоящий момент неизвестно, закончили ли тушить пожарные возгорание. Также неясно, что стало причиной чрезвычайного происшествия.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Василеостровском районе Петербурга под утро 30 августа произошел пожар в кафе. К месту происшествия оперативно выехали 20 спасателей на четырех специальных машинах.

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