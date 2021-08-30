Утренний пожар в кафе на Васильевском острове тушили 20 спасателей

Возгорание случилось в доме на Малом проспекте В.О. Фото: скриншот Google Maps

Возгорание случилось в доме на Малом проспекте В.О. Фото: скриншот Google Maps

В Василеостровском районе Петербурга под утро произошел пожар в кафе.

Возгорание случилось в понедельник, 30 августа, в доме №75 на Малом проспекте Васильевского острова. Сигнал о ЧП поступил в дежурную часть в 7:45. К месту происшествия оперативно выехали 20 спасателей на четырех спецмашинах.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по городу, в помещении кафе площадью 200 квадратных метров горела обстановка на площади 8 «квадратов».

В 8:07 пожар локализовали. Сведения о пострадавших не поступали.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на Народной улице 14 спасателей тушили пожар в квартире.