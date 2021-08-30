На Народной улице 14 спасателей тушили пожар в квартире

В Невском районе Петербурга под утро произошел пожар в квартире жилого дома.

Возгорание случилось в понедельник, 30 августа, в доме №82 на Народной улице. Сигнал о ЧП поступил в дежурную часть в 5:35. К месту происшествия оперативно выехали 14 спасателей на трех спецмашинах.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по городу, в 5:48 огонь был локализован. В квартире в комнате площадью 10 квадратных метров горела обстановка на площади 2 «квадратов».

Сведения о пострадавших не поступали.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что под утро десять спасателей тушили полыхающий Mercedes на Планерной улице.