Под утро десять спасателей тушили полыхающий Mercedes на Планерной

Под утро десять спасателей тушили полыхающий Mercedes на Планерной
Пожар случился на Планерной улице. Фото: скриншот Google Maps

В Приморском районе Петербурга под утро загорелся легковой автомобиль. В машине выгорел салон.

Возгорание случилось в понедельник, 30 августа, у дома №41/2 на Планерной улице. Сигнал о ЧП поступил в дежурную часть в 5:27. К месту происшествия оперативно выехали 10 спасателей на двух спецмашинах.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по городу, в 5:37 огонь был ликвидирован. В автомобиле марки «Мерседес» полностью выгорел салон.

Сведения о пострадавших не поступали.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Невском районе Петербурга под утро загорелся легковой автомобиль, припаркованный у жилого дома.

ГУ МЧС по Санкт-Петербургу новости СПб пожар


 

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