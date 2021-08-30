Под утро десять спасателей тушили полыхающий Mercedes на Планерной

В Приморском районе Петербурга под утро загорелся легковой автомобиль. В машине выгорел салон.

Возгорание случилось в понедельник, 30 августа, у дома №41/2 на Планерной улице. Сигнал о ЧП поступил в дежурную часть в 5:27. К месту происшествия оперативно выехали 10 спасателей на двух спецмашинах.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по городу, в 5:37 огонь был ликвидирован. В автомобиле марки «Мерседес» полностью выгорел салон.

Сведения о пострадавших не поступали.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Невском районе Петербурга под утро загорелся легковой автомобиль, припаркованный у жилого дома.