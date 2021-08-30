У жилого дома на Дыбенко полыхал автомобиль

У жилого дома на Дыбенко полыхал автомобиль
Горение происходило по адресу: улица Дыбенко, дом 9. Фото: скриншот Google Maps

В Невском районе Петербурга под утро загорелся легковой автомобиль, припаркованный у жилого дома.

Возгорание случилось в понедельник, 30 августа, у дома №9 на улице Дыбенко. Сигнал о ЧП поступил в дежурную часть в 4:57. К месту происшествия оперативно выехали 10 спасателей на двух спецмашинах.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по городу, в 5:13 огонь был ликвидирован. В автомобиле марки «Сааб» выгорел моторный отсек.

Сведения о пострадавших не поступали.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Московском районе Петербурга ночью пожарные тушили полыхающие автомобили марок «БМВ», «Мазда» и «Лексус».

ГУ МЧС по Санкт-Петербургу новости СПб пожар


 

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